Moederbedrijf Moschino ziet omzet met 9 procent dalen in boekjaar 2023

Aeffe Spa, het moederbedrijf van onder andere Moschino, noteert een omzetdaling in 2023. Het Italiaanse bedrijf zag de omzet op jaarbasis afnemen met 9 procent, zo blijkt uit een financieel statement. Door de daling komt de omzet neer op 319 miljoen euro.

Voorzitter Massimo Ferretti van Aeffe Spa geeft aan dat de omzetafname vooral te maken had met de Europese en Amerikaanse markt die afkoelde gedurende het jaar. Daarom had de Italiaanse groep al verwacht dat het boekjaar afgesloten zou worden met een omzet min. Ferretti geeft aan dat voor het jaar 2024 de groep onder andere de relaties in de Europese en Amerikaanse wholesale aan het versterken is.

Ferretti stipt ook nog kort aan dat de groep nog in afwachting is van de aanstelling van een nieuwe creatief directeur bij Moschino. Bekende ontwerper Jeremy Scott verliet het merk begin 2023 en werd in november opgevolgd door Davide Renne. Echter overleed Renne plotseling enkele dagen nadat hij in de functie gestart was. Een vervanger voor Renne lijkt dus nog niet te zijn gevonden.

Aeffe Spa is het moederbedrijf van de merken Moschino, Alberta Ferretti, Pollini en Philosophy di Lorenzo Serafini.