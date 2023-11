Gloednieuwe creatief directeur Moschino Davide Renne (46) overleden

Schokkend nieuws op vrijdag: Davide Renne, de kersverse creatief directeur van Italiaans modehuis Moschino, is overleden. Het moederbedrijf van Moschino, Aeffe SpA, maakt zijn overlijden bekend in een persbericht. Renne was 46 jaar. Details over zijn overlijden zijn niet bekend.

Renne trad pas officieel in dienst bij Moschino op 1 november 2023. Hij zou in februari 2024 zijn eerste collectie voor het modehuis tonen tijdens Milan Fashion Week. Hij was de opvolger van Jeremy Scott, de ontwerper die jarenlang zijn uitgesproken stempel op Moschino drukte.

Renne was lange tijd werkzaam bij een ander Italiaans merk, namelijk Gucci. Hier was de ontwerper twee decennia lang verantwoordelijk voor de damescollecties. Uiteindelijk werd hij ook het hoofd van de damesafdeling.

Moschino-ontwerper overleden 10 dagen na start functie

"Franco Moschino had een bijnaam voor zijn ontwerpstudio: la sala giochi - de speelkamer. Dit raakt me diep: wat mode - Italiaanse mode in het bijzonder, en het modehuis Moschino het meest van al kan bereiken met zijn enorme kracht moet worden bereikt met een gevoel van spel, van vreugde. Een gevoel van ontdekking en experiment", aldus Renne ten tijde van de aankondiging van zijn nieuwe functie als creatief directeur. “Ik ben me zeer bewust van de eer die Mr. Ferretti - een heer die bijna vaderlijk is in zijn vermogen om te luisteren en een dialoog tot stand te brengen tijdens onze ontmoeting - mij heeft gegeven door de leiding te nemen over het Huis dat is opgericht door een van de grote geesten. Dus, dank u meneer Ferretti voor het geven van de sleutels tot uw speelkamer. Ik kan niet wachten om te beginnen - we zullen plezier hebben. Samen.”