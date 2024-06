Moederbedrijf Noppies is failliet na herstructureringsproject

Het moederbedrijf van Noppies, Supermom, Alvi en Esprit for Mums is failliet verklaard, zo blijkt uit het openbare insolventieregister. Het doek valt voor Nine & Co., en dochterondernemingen Task International B.V. en Task Licenses B.V., nadat de bedrijven in 2023 een herstructureringstraject ingingen.

Het faillissement werd op 25 juni uitgesproken en vandaag bekend gemaakt. Mevrouw Janina Maduro van advocatenbureau Holla is aangesteld als curator. FashionUnited zocht contact met de curator voor meer informatie, maar contact blijft nog uit.

Nine & Co. en dochterondernemingen Task International B.V. en Task Licenses B.V. deed in de zomer van 2023 een beroep op de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Hiermee kan het een onderhands akkoord aanbieden aan de schuldeisers. De herstructurering hield in dat de Nederlandse en Belgische winkels van de merken Noppies, Supermom, Alvi en Esprit for Mums zouden sluiten. De verkoopactiviteiten via wholesale werden gewoon voortgezet. Dit in de vorm van de eigen webshops en via online marketplaces zoals Zalando, About You en Bol.

WHOA redt moederbedrijf Noppies niet van faillissement

Anne-Gien Haan, de CEO van Nine & Co., had veel vertrouwen in het bereiken van een akkoord met de schuldeisers. Zij zouden onder het WHOA-voorstel beter af zijn dan bij een faillissement, zo schreef ze in een persbericht. “Wij hadden ons een andere voorstelling van de toekomst gemaakt en waren tot voor kort in de veronderstelling dat wij de uitdagende economische omstandigheden zonder blijvende bedrijfsschade het hoofd konden bieden en zonder onze crediteuren bij onze problemen te moeten betrekken. Ook voor de medewerkers van de Nine&Co Groep in Nederland, België en Duitsland en alle leveranciers van onze winkels en onze online webshops breekt, net als voor de directie en de eigenaren van de Nine&Co Groep, een moeilijke tijd aan. Wij stellen alles in het werk om verdere schade voor crediteuren en ontslagen van medewerkers te beperken.”

Ten tijde van de herstructurering werkten er ruim 200 medewerkers voor Nine & Co. en haar dochterondernemingen.