Moederbedrijf Sandro en Maje blijft gevolgen van coronacrisis voelen in tweede kwartaal

De omzet van SMCP, moederbedrijf van onder meer Sandro en Maje, was in het tweede kwartaal van boekjaar 2021 61 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat meldt de Franse modegroep in een persbericht. SMCP blijft de gevolgen van de coronacrisis wel voelen: nog niet overal is het niveau van voor de pandemie bereikt.

In Frankrijk en de rest van de EMEA-regio kampte SMCP tot voor kort nog met winkelsluitingen en beperkt toerisme. Desalniettemin stegen de cijfers in Frankrijk ten opzichte van 2020 met circa 34 procent naar 63,2 miljoen euro, en elders in de regio EMEA met 85 procent naar 66,4 miljoen euro. Die verkoopcijfers zijn nog wel respectievelijk 28 procent en 16 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2019.

In de Verenigde Staten en Azië liggen de cijfers wel boven het niveau van 2019. In de Verenigde Staten verdriedubbelde de omzet ten opzichte van 2020 naar 34,2 miljoen euro, 11,3 procent hoger dan in 2019.

De halfjaaromzet van SMCP kwam uit op 453,3 miljoen euro, 23,3 procent hoger dan in 2020. Sandro blijft het belangrijkste merk van de keten, met een aandeel van bijna de helft van de totale omzet. SMCP is ook eigenaar van de merken Claudie Pierlot en Fursac.