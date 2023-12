‘Moederbedrijf sportretailers Sprinter, Aktiesport en Perry Sport failliet - toekomst ketens onzeker’

Sports Unlimited Retail, het moederbedrijf van sportretailers Sprinter, Aktiesport en Perry Sport is naar verluidt failliet verklaard, dat meldt RTL Z. Het faillissement zou 54 winkels en 1.100 medewerkers treffen. FashionUnited heeft contact opgenomen met de curator en wacht nog op reactie. Het faillissement staat nog niet geregistreerd in het openbare insolventieregister.

Perry Sport en Aktiesport werden in 2016 overgenomen door het Britse JD Sports. De bedrijven werden toen overgenomen uit het faillissement van United Sports Group (USG). JD Sports telde voor de twee Nederlandse ketens 26,5 miljoen euro neer. Zowel Perry Sport als Aktiesport werden ondergebracht in een nieuwe dochteronderneming: Sports Unlimited Retail. Deze dochteronderneming werd op zijn beurt weer ondergebracht bij een andere dochteronderneming van JD Sports, namelijk bij Iberian Sports Retail Group S.L. In deze Spaanse groep had JD Sports op dat moment al een meerderheidsbelang en eerder in 2023 kreeg de Britse groep alle aandelen in handen. Dit betekent dat JD Sports via een omweg dus weer de volledige eigenaar was van Perry Sport en Aktiesport.

Perry Sport, Aktiesport en Sprinter: De ontwikkelingen sinds 2016

Afgelopen zomer werd bekend dat Perry Sport en Aktiesport werden omgebouwd naar de formule Sprinter. Sprinter is een Spaanse zusterketen van de twee sportretailers. In het Nederlandse straatbeeld verscheen dan ook het groen met witte logo van Sprinter. Deze uitrol lijkt recent volbracht te zijn.

De toekomst van Sprinter, Aktiesport en Perry Sport is onzeker. Het is op dit moment niet duidelijk of merkrechten in Sports Unlimited Retail zijn ondergebracht of dat deze bij een andere dochteronderneming of bij moederbedrijf JD Sports liggen. Het effect van het faillissement van Sports Unlimited Retail is dus niet meteen duidelijk.

Gerco Vonk, finance en ICT directeur bij Sports Unlimited Retail, benadrukt in een intern bericht, dat is ingezien door RTL Z, dat de winkels van JD Sports in Nederland niet door het faillissement worden geraakt.