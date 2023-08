De transformatie van Perry Sport naar Sprinter-winkels wordt zichtbaar

Het zal u misschien wel opgevallen zijn: de Perry Sport-winkels verdwijnen uit het winkelbeeld en worden omgetoverd tot een formule van de Spaanse zusterketen Sprinter. Onlangs opende een Sprinter-winkel zijn deuren in Arnhem, waardoor de teller op dertien Nederlandse winkels komt te staan, zo is af te leiden van de website. De Perry Sport-Sprinter-transformatie is onderdeel van een strategie die nu zichtbaar wordt.

In september 2022 maakte JD Sports, het moederbedrijf van Perry Sport en Aktiesport, in een jaarverslag bekend dat het in 2021 een Perry Sport-winkel een nieuw jasje had gegeven. Dit onder de noemer ‘Sprinter’. De initiële resultaten van dit concept werden bestempeld als ‘bemoedigend’, waarna het de intentie werd om de proef uit te breiden naar andere winkels.

In datzelfde rapport deelde JD Sports hoe het zich “blijft inzetten voor het behoud van een omvangrijke activiteit in Nederland die, afhankelijk van de resultaten van de testwinkel in Amsterdam, de omschakeling van bijkomende winkels naar de Sprinter-formule kan inhouden.” JD Sports voegde daar nog aan toe dat het echter een belang ziet in het ‘right-sizen’ van de Nederlandse winkels, “door twaalf winkels in het jaar te sluiten en twee winkels over te brengen naar bestaande winkelketens van de groep.”

Het Spaanse Sprinter is een dochteronderneming van Iberian Sports Retail Group (ISRG). JD Sports nam in 2016 de Nederlandse Perry Sport en Aktiesport over toen de twee ketens in een faillissement verkeerden. De Nederlandse ketens werden ondergebracht in de nieuwe dochteronderneming Sports Unlimited Retail. Dit bedrijf werd op zijn beurt verkocht aan Iberian Sports Retail Group, in 2021. Die overname klonk toen spannender dan werkelijk was. Op dat moment had JD Sports al een meerderheidsaandeel in Iberian Sports Retail Group.

Onlangs maakte JD Sports bekend dat het de overige aandelen van de Iberian Sports Retail Group overnam, waardoor de Aktiesport- en Perry Sport-winkels in Nederland volledig in handen van JD Sports Fashion Plc kwamen.