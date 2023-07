JD Sports neemt overige aandelen moederbedrijf Aktiesport en Perry Sport over

JD Sports Fashion Plc neemt ook de overige 49,98 procent van de aandelen van de Iberian Sports Retail Group, S.L. over. Hiermee komen de Aktiesport en Perry Sport winkels in Nederland volledig in de handen van JD Sports Fashion Plc, zo blijkt uit het moederbedrijf.

Door de overname van de overige aandelen komen ook de Sport Zone in Portugal, Sprinter in Spanje en JD in Iberië volledig in handen van de Britse groep. Iberian Sports Retail Group, S.L heeft daarnaast ook nog 98 procent van de online tak van Deporvillage en 50,1 procent van Bodytone, een fitnessapparaatbedrijf.

JD Sports nam in 2016 Perry Sport en Aktiesport over. De twee ketens verkeerden toen staat van faillissement. JD Sports telde 26,5 miljoen euro neer voor de twee Nederlandse ketens. Zowel Perry Sports als Aktiesport werden ondergebracht in de nieuwe dochteronderneming Sports Unlimited Retail. Deze dochteronderneming werd in 2021 echter weer verkocht aan Iberian Sports Retail Group, S.L. Deze overname klonk toen spannender dan werkelijk was. Op dat moment had JD Sports namelijk al een meerderheidsaandeel in Iberian Sports Retail Group, S.L.