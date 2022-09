JD Sport’s strategische sluitingen van winkels Perry Sport en Aktiesport

JD Sports, het Britse moederbedrijf van Perry Sport en Aktiesport, heeft volgens onderzoek van RTL Z ‘hard ingegrepen’ bij de Nederlandse sportmode-ketens. Zo verdwenen tussen 2016 en 2019 bijna de helft van de Nederlandse vestigingen van de winkels, en werden na verliezen geleden in het eerste coronajaar (in 2020 boekte de ketens een verlies van 18,5 miljoen euro) nog meer winkels gesloten. Zo vertrok Perry Sport in augustus 2021 na meer dan 155 jaar uit de Kalverstraat.

In 2021 werd een Perry Sport winkel een nieuw jasje gegeven onder de noemer ‘Sprinter’. In het laatste jaarverslag van JD Sports staat vermeldt dat de initiële resultaten van dit concept ‘bemoedigend’ zijn en dat het de intentie is om deze proef uit te breiden naar andere winkels.

In hetzelfde rapport deelt JD Sports hoe het zich “blijft zich inzetten voor het behoud van een omvangrijke activiteit in Nederland die, afhankelijk van de resultaten van de testwinkel in Amsterdam, de omschakeling van bijkomende winkels naar de Sprinter-formule kan inhouden.” Echter wordt er toegevoegd hoe JD Sports een belang ziet in het ‘right-sizen’ van hun Nederlandse winkels, “door twaalf winkels in het jaar te sluiten en twee winkels over te brengen naar bestaande winkelketens van de groep.”

Retail-expert Paul Moers benadrukt aan RTL Z dat de winkelsluitingen geen goed teken zijn: "Dat geeft aan in welk zwaar weer ze verkeren. Zoiets doe je niet uit luxe." Verder voegt Moers toe dat de gevolgen van een strategie als deze riskant zijn: "Op deze manier kosten besparen is eindig. Door het sluiten van vestigingen zakt je omzet verder, waardoor ook je inkoopkracht afneemt. En je overheadkosten moeten door een kleiner aantal winkels worden opgebracht."

JD Sports nam Perry Sport en Aktiesport begin 2016 over.