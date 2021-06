Perry Sport vertrekt na meer dan 155 jaar uit de Kalverstraat

Begin augustus verdwijnt Perry Sport & Adventure na meer dan 155 jaar uit de Amsterdamse Kalverstraat. ‘De veranderende rol van fysieke winkels, de verschuiving van offline naar online winkelen (…) en de hoge kosten van vastgoed zijn de redenen voor de retailer om te vertrekken van deze, voor haar historische, locatie’, zo meldt Perry in een persbericht. Het royale winkelpand dat Perry achterlaat wordt binnenkort betrokken door de Britse keten JD Sports.

De geschiedenis van de Perry-vestiging gaat terug tot 1866. Toen opende de familie Verster in Amsterdam het eerste Nederlandse filiaal van The English American Warehouse Perry & Co, dat innovatieve producten van over de hele wereld verkocht. In 1972 opende op de huidige locatie de Zoek Zelf-winkel van Perry, volgens het bedrijf de eerste selfservice-winkel van Nederland. In 2016, na de overname van Perry door JD Sports, werd de vestiging nog uitgebreid verbouwd . De kenmerkende waterval en klimmuur werden vervangen door een plantenwand en verschillende digitale elementen.

Het moederbedrijf van Perry Sport, Sports Unlimited Retail b.v. (SUR), ziet de rol van de fysieke winkel echter veranderen naar een lokale schakel binnen een omnichannel-model. Die functie past volgens het bedrijf niet meer in de Kalverstraat: ‘De door (fast) fashion gedreven, drukste winkelstraat van Nederland speelt geen rol meer voor de lokale Amsterdammer’, aldus SUR. ‘Daarnaast worden er nog maar weinig functionele producten op de Kalverstraat gekocht en vraagt de klant voornamelijk naar fashion artikelen.’

Perry zal op zoek gaan naar een andere geschikte locatie voor de winkel ‘waar de Amsterdamse klant makkelijk terecht kan’. De keten heeft momenteel nog drie andere filialen in Amsterdam en Amstelveen.

Uit het archief: