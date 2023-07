Moederbedrijf Thom Browne en Zegna ziet omzet stijgen tot 903 miljoen euro

Ermenegildo Zegna N.V., ook wel de Ermenegildo Zegna Group genoemd, heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar een omzet van 903 miljoen euro genoteerd. Dit deed het bedrijf dankzij een stijging van 23,9 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De groep heeft diverse merken en bedrijven in het portfolio, waaronder de merken Zegna en Thom Browne. Zegna behaalde in de financiële periode een omzet van 652 miljoen euro dankzij een groei van 17,9 procent. De omzet bij Thom Browne ligt een stuk lager, namelijk op 208 miljoen euro, maar noteerde wel een stijging van 11,9 procent in vergelijking met het eerste halfjaar van vorig jaar.

Van alle regio’s waarin Ermenegildo Zegna N.V. actief is, wordt in Asia Pacific de meeste omzet gegenereerd. In het halfjaar behaalde de groep daar een omzet van 389 miljoen euro dankzij een stijging van 22 procent. In de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) zag de groep een omzettoename van 23,8 procent waardoor een omzet van 322,7 miljoen euro werd behaald. Noord-Amerika was goed voor een omzet van 174,3 miljoen euro en Latijns-Amerika 15,7 miljoen euro.