Moederbedrijf Tommy Hilfiger en Calvin Klein ruim miljard in het rood in boekjaar 2020

PVH Corp. heeft in het boekjaar een verlies geleden van 1,1 miljard dollar (937 miljoen euro), zo blijkt uit het jaarverslag van de groep. Het moederbedrijf van onder andere Tommy Hilfiger en Calvin Klein zag daarnaast de omzet afnemen met 28 procent naar een bedrag van 7,1 miljard dollar (6 miljard euro).

“De resultaten van het bedrijf gedurende 2020 zijn significant beïnvloed door de Covid-19 pandemie, wat resulteerde in een ongeziene daling in omzet en winst,” aldus het verslag. De grootste omzetdaling onder de merken in het portfolio was te zien bij Calvin Klein waar de omzet in het boekjaar met 28 procent afnam. Calvin Klein behaalde uiteindelijk in het boekjaar een omzet van 2,6 miljard dollar, (2,2 miljard euro) zo is te lezen in het kwartaalverslag. Bij Tommy Hilfiger was de omzet 23 procent lager dan in het voorgaande boekjaar en landde op 3,6 miljard dollar (3 miljard euro). De heritage brands, de overige merken in het portfolio van PVH Corp. behaalde een omzet van 857,9 miljoen dollar (731,1 miljoen euro).

PVH Corp 1,1 miljard dollar in het rood in boekjaar 2020

Naast de jaarresultaten heeft PVH Corp. ook de resultaten van het vierde kwartaal van het afgelopen boekjaar gepubliceerd. Hier is in te lezen dat de omzet in het kwartaal met 20 procent afnam waardoor het landde op een bedrag van 2 miljard dollar (1,7 miljard euro). De heritage brands kregen de grootste daling, 41 procent, van omzet te verduren. Bij Calvin Klein daalde de omzet met 17 procent en bij Tommy Hilfiger met 16 procent.

Voor het financiële jaar 2021 verwacht PVH Corp een herstel in het eerste halfjaar in Europa, ondanks de huidige gesloten winkels in de regio. In Noord-Amerika verwacht het bedrijf aanblijvende uitdagingen in het boekjaar omdat internationaal toerisme naar verwachting niet op het oude niveau terecht komt. PVH Corp. is in de regio erg afhankelijk van het toerisme in Noord-Amerika.