Moederbedrijf van Bijenkorf biedt warenhuisketen hulp aan ter waarde van 44 miljoen

De Britse modeketen Selfridges heeft dochterbedrijf De Bijenkorf een kredietlijn ter waarde van 44 miljoen euro aangeboden, zo blijkt uit het jaarverslag van De Bijenkorf. Het nieuws wordt gemeld door RTLZ.

De financiële steun staat ter beschikking van De Bijenkorf als dit nodig is. De kredietlijn is bedoeld om de coronacrisis te overleven. Uit het verslag blijft dat het omzetverlies dat is geleden tijdens de sluiting van de winkel eerder dit jaar deels is gecompenseerd door hogere opbrengsten van de webwinkel. Daarnaast heeft het uitstel van betalingen van belastingen gekregen en vroeg het NOW-loonsubsidie aan.

De Bijenkorf meldt dat er nog veel onzekerheid heerst over de resultaten van het lopende boekjaar. Het bedrijf verwacht een uitdagend jaar, aldus RTLZ.

Beeld: Bijenkorf