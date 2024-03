Moederbedrijf van keten Hans Anders staat te koop

Opticienketen Nexeye, het moederbedrijf van onder andere Hans Anders, staat te koop. Dit meldt het FD. Vorige week dinsdag hebben geïnteresseerde partijen hun indicatieve biedingen voor de eerste ronde geleverd. In de daaropvolgende tweede ronde van het verkoopproces moeten potentiële kopers hun definitieve, bindende bod op tafel leggen. De Britse eigenaar 3i had Nexeye vorig jaar voor 456 miljoen euro in zijn boeken staan.

Nexeye is een van oorsprong Nederlands bedrijf dat in 2017 is begonnen. 3i nam voor ongeveer 200 miljoen euro Hans Anders Retail Group over van investeringsmaatschappij Alpinvest Partners. Eind 2018 voegde het bedrijf daar het sterk op Duitsland gerichte Eyes + More aan toe. Sinds 2022 gaat het concern door als Nexeye. Het bedrijf is actief in vijf Europese landen. Te weten: Hans Anders in Nederland en België, Eyes + More in Duitsland en Oostenrijk, en Direkt Optik in Zweden. Zij draaiden in het boekjaar dat liep tot en met januari 2023 een omzet van 355,1 miljoen euro. De opticienketen staat voor 390 miljoen pond (456 miljoen euro) geregistreerd, zo blijkt uit cijfers die 3i in november vorig jaar heeft gepubliceerd. Daarmee behoort het bedrijf tot de tien grootste investeringen van het Britse private-equityhuis, dat in Nederland vooral bekend is als eigenaar van budgetketen Action. Recentere cijfers heeft Nexeye nog niet gepubliceerd.

Volgens diverse bankiers is de interesse voor Nexeye beperkt. “Investeerders zijn de afgelopen jaren terughoudend geworden om geld te steken in retailbedrijven,” zegt een bron tegen het FD. Dat terwijl de vraag naar brillen niet snel zal afnemen. “Het aantal brildragende mensen groeit al jaren, met dank aan de vergrijzing en het toenemende beeldschermgebruik,” aldus een bron. Een reden waarom mensen minder snel een brillenwinkel inlopen heeft volgens een bron te maken met de hoge inflatie die het besteedbaar inkomen van de consument onder druk heeft gezet. Bankiers van de zaak zeggen dat het bruto bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (ebitda) het afgelopen jaar ongeveer 60 miljoen euro bedroeg.

3i wordt bij de verkoop van Nexeye bijgestaan door de Amerikaanse corporate-financeboetiek Harris Williams. Ook heeft de bank ING mogelijk een rol in het verkoopproces.