Moederbedrijf Versace en Jimmy Choo behaald omzetplus van 24 procent in Q3

Capri Holdings Limited, het moederbedrijf van Versace, Jimmy Choo en Michael Kors, heeft het derde kwartaal van het huidige boekjaar afgesloten met een omzetplus van 24 procent. Dankzij de stijging kwam de omzet van het kwartaal neer op 1,6 miljard dollar (1,4 miljard euro), zo blijkt uit het kwartaalverslag.

De brutowinst van Capri Holdings Limited kwam neer op 1 miljard dollar (883 miljoen euro). Het netto inkomen landde in het derde kwartaal op 339 miljoen dollar, omgerekend 299 miljoen euro.

In het kwartaalverslag zoomt Capri Holdings Limited ook in op de merken uit het portfolio. Zo behaalde Versace een omzet van 251 miljoen dollar dankzij een stijging van 29 in vergelijking met een jaar eerder. In euro’s komt de omzet van Versace neer op 221 miljoen euro. Het merk Jimmy Choo leverde de groep een omzet van 178 miljoen dollar op, omgerekend 157 miljoen euro. Bij het merk was in het kwartaal een stijging van 47 procent te zien in vergelijking met het derde kwartaal van een boekjaar eerder. Last but not least is er het merk Michael Kors, het paradepaardje van de groep. Bij het merk steeg de omzet met 20 procent naar een bedrag van 1,18 miljard dollar. Omgerekend is dit ruim 1 miljard euro.