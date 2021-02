Moederbedrijf Versace en Michael Kors ziet omzet met 17,1 procent afnemen in Q3

Capri Holdings Limited zag de omzet in het derde kwartaal met 17,1 procent dalen, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Het moederbedrijf van Versace, Michael Kors en Jimmy Choo geeft echter aan dat dat een verbetering is ten opzichte van de daling van 23 procent in het tweede kwartaal.

De omzet van Capri Holdings Limited kwam in het kwartaal neer op 3,1 miljard dollar (2,57 miljard euro). Het netto inkomen viel ook iets lager uit dan het derde kwartaal van het voorgaande boekjaar, namelijk op 179 miljoen dollar (148,5 miljoen euro). Wanneer gekeken wordt naar de merken uit het portfolio, had Jimmy Choo te maken met de grootste omzetafname. Het schoenenmerk zag de omzet met 26,7 procent dalen naar een omzet van 121 miljoen dollar (100 miljoen euro) in het derde kwartaal. Bij Michael Kors nam de omzet af met 18,6 procent maar het merk behaalde ondanks dat nog steeds een omzet van 986 miljoen dollar (820 miljoen euro). Bij Versace bleef de omzet gelijk op een niveau van 195 miljoen euro (162 miljoen euro).

John Idol, de CEO van de modegroep, geeft in het kwartaalverslag aan dat de resultaten van het derde kwartaal beter waren dan verwacht. Toch zal het nog enige tijd duren voordat de omzet van het bedrijf terug is op het oude niveau. Idol verwacht dat in het fiscale jaar 2023 de omzet beter zijn dan voor de pandemie.