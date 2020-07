Moederbedrijf Victoria’s Secret dunt personeelsbestand uit: 850 banen weg

Bij L Brands, het moederbedrijf van lingeriemerk Victoria’s Secret, staan circa 850 banen op de tocht. In een persbericht kondigt het bedrijf aan 15 procent van zijn kantoorfuncties te schrappen om zo kosten te besparen. Het bedrijf hoopt in 2020 in totaal 400 miljoen euro aan besparingen te realiseren, om in de toekomst de aandeelhouderswaarde van het bedrijf op te voeren en om van Victoria’s Secret een zelfstandig bedrijf te maken. L Brands probeert in zijn portfolio meer ruimte te creëren voor het beter presterende Bath & Body Works.

Naast het inkrimpen van het personeelsbestand wil L Brands een strenger voorraadmanagement gaan voeren en met leveranciers in onderhandeling over het drukken van de inkoopkosten. Ook zegt L Brands in gesprek te zullen gaan met verhuurders over de mogelijke verlaging van huurprijzen. Tot slot moeten ook de kosten van opererende Victoria’s Secret winkels omlaag. Eerder liet het bedrijf al weten 250 winkels van Victoria’s Secret te zullen sluiten.

Het bedrijf blijft de komende periode toegewijd aan het verder verzelfstandigen van de Victoria’s Secret-activiteiten en het verbeteren van de winstgevendheid van het merk, zo schrijft Andrew Meslow, CEO van L Brands, in het persbericht. “Beslissingen met betrekking tot ons personeel zijn ongelooflijk moeilijk (...) maar deze acties zijn nodig om ons bedrijf voor de lange termijn optimaal te positioneren. Namens het bestuur en het managementteam wil ik onze diepste waardering uitspreken voor de betrokken medewerkers voor hun bijdragen en toewijding door de jaren heen."

Op 19 augustus maakt L Brands de kwartaalcijfers van het tweede kwartaal van 2020 bekend. Het bedrijf verwacht voor Victoria’s Secret een omzetdaling van veertig procent te noteren, en voor Bath & Body Works een omzetstijging van tien procent.