Moederbedrijf Viktor&Rolf en Maison Margiela krijgt lening van 50 miljoen euro

De OTB Group (Only the Brave) heeft een lening verkregen van 50 miljoen euro, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De lening wordt verstrekt door Cassa Depositi e Prestiti en moet de ontwikkeling en groei van de OTB Group ondersteunen.

OTB is opgericht door Diesel-oprichter Renzo Rosso. Onder de groep vallen Viktor&Rolf, Maison Margiela, Marni, Diesel en Amiri. Het persbericht geeft aan dat ook OTB is geraakt door de impact van de coronacrisis, maar dat de plannen die voor de crisis zijn ontwikkeld nog steeds op de planning staan. De groep behaalde in het boekjaar een omzet van 1,5 miljard euro, aldus het persbericht. Op het moment is OTB met het merkenportfolio aanwezig in 90 landen en heeft 600 verkooppunten wereldwijd.

Verdere toelichting over de huidige situatie van OTB wordt niet gegeven in het persbericht. De groep is een van de vele partijen in de mode industrie die de afgelopen tijd steun bij de overheid heeft aangevraagd of extra leningen heeft gekregen om de coronacrisis het hoofd te bieden.