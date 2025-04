Moederbedrijf Vinted ziet winst met 330 procent stijgen

Vinted Group is het moederbedrijf van marktplaats Vinted, logistiek bedrijf Vinted Go en betalingsbedrijf Vinted Pay.

De omzet van alle bovenstaande bedrijven komt in 2024 neer op 813,4 miljoen euro. Dit is een stijging van 36 procent in vergelijking met het boekjaar 2023.

Waar de groei in omzet al niet summier is, is de groei van de nettowinst nog vele malen groter. Deze steeg van het een op het andere jaar van 17,8 miljoen euro naar 76,7 miljoen euro. Dit betekent een stijging van 330 procent. Het moederbedrijf van Vinted is hierdoor voor het tweede jaar op rij winstgevend. In het boekjaar 2023 behaalde voor het eerst winst.

"Deze prestatie is het resultaat van ons harde werk om producten te leveren die leden een hoge waarde bieden tegen de laagst mogelijke kosten”, aldus Thomas Plantenga, CEO van Vinted Group in het bericht. “We doen dit door een niet aflatende focus op kostenbeheersing, door zelf complexe infrastructuur te bouwen en door te innoveren om nieuwe diensten en oplossingen op schaal te brengen. Het is deze mix van schaal, innovatie en kostenbeheersing die ons helpt succesvol te zijn.”

Vinted is al geruime tijd niet alleen een marktplaats voor kleding en accessoires. In voorgaande jaren voegde het bijvoorbeeld al boeken toe aan het assortiment en in 2024 werden ook elektronica toegevoegd. Vinted geeft in het jaarverslag aan dat het van plan is om nog meer categorieën toe te voegen in 2025, maar geeft nog niet aan welke dit zullen zijn.

Uitbreiding is ook wat de klok slaat bij dochterbedrijf Vinted Go. Vinted Go heeft onder andere een netwerk geïntroduceerd waarbij leden via pakketkluizen pakketten kunnen versturen en ophalen. Vinted Go heeft op dit moment al een netwerk van deze kluizen in Frankrijk en de Benelux en breidt dit in 2025 ook uit naar Spanje en Portugal.