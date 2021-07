Moederbedrijf We Fashion ruim 17 miljoen in het rood

We International, het moederbedrijf van We Fashion en Van Gils, is in het boekjaar 2019/2020 in de rode cijfers terecht gekomen. Het netto resultaat kwam neer op een verlies van 17,3 miljoen euro, terwijl een boekjaar eerder nog een winst van 6,1 miljoen euro werd behaald. Dit blijkt uit de recent gedeponeerde jaarrekening.

De omzet nam in het boekjaar af met zo’n 60 miljoen euro en landde op een bedrag van 206 miljoen euro. We International schrijft de daling toe aan de impact van de coronapandemie, zo blijkt uit de jaarrekening, waardoor bijvoorbeeld winkels verplicht gesloten moesten worden.

Uit de jaarrekening blijft eveneens dat er een risico bestaat dat We International in het lopende boekjaar niet aan de financieringsresultaten kan voldoen. Het bedrijf is dan ook in gesprek met de kredietverstrekkers. Ondanks het risico hierop, spreekt We International de verwachting uit, op basis van de huidige stand van zaken, dat het goed komt.