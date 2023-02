Moederbedrijf Wrangler en Lee rapporteert zes procent omzetgroei in 2022

Kontoor Brands, Inc. heeft in boekjaar 2022 een omzet van 2,63 miljard dollar (omgerekend 2,48 miljard euro) behaald. Dat is zes procent hoger dan het jaar daarvoor, toen de omzet nog op 2,48 miljard dollar (ruim 2,34 miljard euro) lag. Kontoor Brands is het moederbedrijf van de jeansmerken Wrangler en Lee.

Kontoor Brands rekende aan het begin van het boekjaar nog op een omzetgroei van tien procent, maar stelde die prognose halverwege het jaar bij vanwege problemen in de toeleveringsketen en de oplopende inflatiedruk. De vernieuwde prognose van zes procent haalde het bedrijf wel.

De groei was vooral te danken aan Wrangler, het grootste merk van de twee. Daar steeg de omzet met elf procent naar 1,75 miljard dollar (1,65 milljard euro). Bij Lee viel het laatste kwartaal tegen: de omzet daalde in de herfstmaanden met zes procent, en op jaarbasis met een procent. Dat merk had onder meer te maken met terugkerende coronamaatregelen in China.

Ook bleef de nettowinst van het bedrijf stijgen. Die lag met 245,5 miljoen dollar (omgerekend 231,15 miljoen euro) ongeveer 26 procent boven het niveau van boekjaar 2021.

Kontoor Brands voorspelt dat de omzet in het huidige boekjaar zal blijven stijgen. De groei blijft naar verwachting onder de tien procent.