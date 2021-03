Moederbedrijf Wrangler en Lee ziet lichtpuntje in vierde kwartaal na stroef boekjaar 2020

Kontoor Brands Inc., het moederbedrijf van onder meer denimmerken Wrangler en Lee, zag de omzet in het laatste kwartaal van 2020 met 1 procent stijgen naar 661 miljoen dollar (omgerekend 549 miljoen euro). Dat is een lichtpuntje aan het eind van een moeizaam boekjaar, waarin de totale jaaromzet 2,1 miljard dollar (1,74 miljard euro) telde, 18 procent minder dan in 2019. De dalende omzet is vooral te wijten aan winkelsluitingen en teruglopende wholesale-cijfers als gevolg van de coronacrisis. Dat meldt Kontoor in zijn geconsolideerde jaarverslag.

In het vierde kwartaal groeide vooral de omzet van Wrangler sterk, met 7 procent naar 448 miljoen dollar (372 miljoen euro). Vooral digitaal deed het merk het goed. De omzet van Lee was 204 miljoen dollar (169 miljoen euro), 1 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Inkomsten uit andere verkoopactiviteiten van Kontoor, zoals het derde merk Rock & Republic, verkoop van items in VF Outletwinkels en verkoop van producten van derden, liepen in 2020 met 75 procent terug naar 9 miljoen dollar (7,5 miljoen euro). Dat was een bewuste keuze van Kontoor, dat deze activiteiten op de lange termijn reduceert om ‘de distributiestrategie te optimaliseren’, zo is in het jaarverslag te lezen.

De jaaromzet van Wrangler kwam uit op 1,35 miljard dollar (1,12 miljard euro), 11 procent minder dan in 2019. De jaaromzet van Lee was 688 miljoen dollar (571 miljoen euro), 22 procent minder dan in 2019, een daling die nadrukkelijk werd gedreven door de impact van Covid-19, aldus Kontoor.

Als gevolg van herstructureringen binnen het bedrijf en aanpassingen in prijzen en productkosten steeg de bruto winstmarge van Kontoor evengoed met 180 basispunten naar 41,2 procent. De nettowinst daalde met 30 procent naar 67,9 miljoen dollar (56,4 miljoen euro).

In het jaarverslag bedankt Scott Baxter, president en CEO van Kontoor, de medewerkers voor hun ‘doorzettingsvermogen en vastberadenheid’. “We hebben 2020 met groot momentum afgesloten,” aldus Baxter.

Kontoor Brands Inc. is een spin-off van VF Corp, dat in het nieuwe bedrijf de merken Wrangler, Lee, Rock & Republic en VF Outlet onderbracht.