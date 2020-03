Moederbedrijf Wrangler en Lee ziet omzet teruglopen met 8 procent in 2019

Kontoor Brands, Inc. heeft de omzet terug zien lopen in het boekjaar 2019. Het moederbedrijf van Wrangler en Lee had te maken met een omzetafname van 8 procent, zo blijkt uit het jaarverslag.

Aan het einde van het boekjaar had Kontoor Brands, Inc. een omzet van 2,55 miljard dollar behaald (2,26 miljard euro). De groep komt hiermee iets hoger uit dan de eerste omzetverwachting die werd gedeeld bij de start van het nieuwe bedrijf. Het EBITDA kwam neer op 194 miljoen dollar (172 miljoen euro). Kontoor Brands, Inc. schrijft de resultaten toe aan het transformatiejaar van de nieuwe groep. Zo waren er veranderingen in het businessmodel en heeft de groep zich teruggetrokken uit slecht presterende gebieden en distributiekanalen. Ook het faillissement van een ‘grote retailer uit de VS’ in het vierde kwartaal van 2018 had een significant effect op de resultaten, aldus de groep.

Het bedrijf had in de Verenigde Staten, het thuisland, te maken met een omzetdaling van 5 procent. De omzet kwam daar neer op 1,91 miljard dollar (1,69 miljard euro). De internationale omzet daalde met 15 procent naar 639 miljoen dollar (566 miljoen euro). Het merk Lee had te maken met een omzetdaling van 8 procent. Aan het einde van het boekjaar had het merk een omzet van 882 miljoen dollar behaald (782,3 miljoen euro). Bij Wrangler stond de omzet aan het einde van de twaalf maanden op 1,52 miljard dollar (1,3 miljard euro) door een daling van 5 procent.

Voor het boekjaar 2020 verwacht Kontoor Brands, Inc. dat de omzet nagenoeg gelijk blijft. Voor het eerste halfjaar verwacht het bedrijf een afname aan omzet, mede door de strategische initiatieven. In het tweede halfjaar van het boekjaar moet de omzet weer toe gaan nemen.

Kontoor Brands, Inc. is een spin-off van VF Corp. VF C bracht in het nieuwe bedrijf de merken Wrangler, Lee, Rock & Republic en VF Outlet onder. Bij de aankondiging van de splitsing van VF Corp werd al bekend dat Kontoor Brands de organisatie van de merken flink zou herstructureren en zou starten met diverse kostenbesparingen.

Beeld: Wrangler