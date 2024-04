Moeilijkheden in Azië drukken op resultaten Sandro-moederbedrijf

Franse modegroep SMCP heeft in het eerste kwartaal de omzet met 5,8 procent zien dalen. Hierdoor kwam de omzet neer op 287 miljoen euro. Het moederbedrijf van onder andere Sandro en Maje gaat daarom ook verder in op het actieplan.

Zo is SMCP bezig met het optimaliseren van het distributienetwerk. Zo is het van plan voornamelijk in China winkels te sluiten, waardoor de totale winkelsluitingen op 100 uit zullen komen. Op het gebied van wholesale wil de Franse groep juist versnellen. Wanneer het distributienetwerk is geoptimaliseerd verwacht SMCP weer terug te gaan naar ‘winstgevende groei’. Zo moet er in 2026 ‘25 miljoen extra EBIT (winst voor belastingen en rente)’ behaald worden.

Wie kijkt naar de diverse regio’s waarin SMCP actief is, ziet dat in het eerste kwartaal de omzet gedaald is in Frankrijk en de Apac-regio (Asia Pacific). In de Apac gaat het zelfs om een daling van bijna twintig procent. Geheel Amerika laat juist een ander beeld zien met een stijging van 7,7 procent. Zo deden de merken Sandro en Maje het erg goed in Mexico en werd in Canada een positieve trend ingezet.