Mogelijk gedeeltelijke doorstart Didi

Mogelijk blijft Didi gedeeltelijk voortbestaan. De curator is momenteel met meerdere partijen in gesprek over een mogelijke doorstart, meldt De Telegraaf op basis van berichtgeving van het ANP.

Het is nog niet duidelijk of alle winkels van de Nederlandse modeketen geopend kunnen blijven. Meer informatie kan de curator momenteel niet geven, schrijft de krant. De curator was maandagochtend niet bereikbaar.

Didi werd eerder deze maand failliet verklaard. De retailer beschikt over 81 filialen, en zo’n 350 medewerkers.