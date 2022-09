Mollie verstrekt naast betaaloplossingen nu ook mkb-financiering

Het Nederlandse betaalbedrijf Mollie groeide de afgelopen jaren snel met het faciliteren van online betalingen voor bedrijven. Vandaag komt daar nog een activiteit bij: met Mollie Capital worden vanaf nu kortlopende leningen verstrekt aan midden- en kleinbedrijven tot een bedrag van 250 duizend euro, zo melden onder meer Business Insider en Emerce.

Daarmee beantwoordt Mollie aan de grote vraag vanuit het mkb naar tijdelijk extra kapitaal, dat nodig is om bijvoorbeeld voorraden in te kopen of te investeren in een uitbreiding van het bedrijf. Daarvoor kunnen midden- en kleinbedrijven ook leningen aanvragen bij banken, maar dat is een langdurig proces.

“Mkb-organisaties worden onvoldoende ondersteund door grote banken die langdurige en ingewikkelde processen hebben voor het verkrijgen van financiering,” zo citeert Business Insider Mollie-CEO Shane Happach. “Mollie Capital biedt hen snelle, flexibele en eenvoudige toegang tot de financiële voorschotten die ze nodig hebben om te floreren.”

Mollie Capital zal in eerste instantie worden aangeboden aan enkele bedrijven in Nederland en België. De bedoeling is om de dienst later dit jaar uit te breiden naar andere landen.