Moncler Group behaalt een omzetgroei van 21 procent in eerste kwartaal 2021

Moncler Group behaalt een omzet van 365,5 miljoen euro, wat neerkomt op een groei van 21 procent bij een constante wisselkoers vergeleken met 2020, zo is te lezen in het financieel rapport. De omzet steeg volgens het bedrijf dankzij de bijdrage van China, Korea en Noord-Amerika, ondanks het coronavirus.

Azië deed het voornamelijk goed in drie gebieden: APAC, Korea en Japan. Het continent behaalde een omzetgroei van 53 procent en een omzet van 198,1 miljoen euro. APAC verdubbelde de omzet bijna in het eerste kwartaal van 2021 dankzij groei in het Chinese vast land en bijdragen op andere markten zoals Hong Kong SAR, Macau SAR en Taiwan, zo is te lezen. Bovendien deden Korea en Japan het goed door de versoepelingen omtrent het coronavirus. Ook Amerika behaalde een omzetgroei van 34 procent (53,4 miljoen euro).

Europa, het Midden-Oosten en Afrika, exclusief Italië, kregen te maken met een omzetdaling van 15 procent en een omzet van 84,9 miljoen euro bij een constante wisselkoers, in het eerste kwartaal van 2021. De omzetdaling staat in verband met de verschillende maatregelen in landen omtrent Covid-19. Het coronavirus leidde tot minder toeristisch verkeer en moest het bedrijf de omzet hebben van de lokale klanten. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk leiden het meest onder de strenge maatregelen, zo staat in het financieel rapport.

De omzet in Italië daalde met 16 procent (29 miljoen euro) in het eerste kwartaal 2021. Het land kreeg te maken met sluiting van winkels om het coronavirus in te dammen. Daarnaast lag het toeristische verkeer bijna stil.

Remo Ruffini, CEO van Moncler, in het financieel rapport: “Kijkend naar de resultaten van het eerste kwartaal 2021, behalen we een goed resultaat met een wereldwijde groei van 21 procent. Daarnaast staan we in lijn met het eerste kwartaal van 2019. Er moet echter nog veel gebeuren. De komende maanden zijn cruciaal voor vele projecten waar we mee bezig zijn. We moeten nu niet stoppen met de proactiviteit- we moeten blijven leren en verder groeien.”