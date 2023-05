Moncler Group noteert omzetplus van 23 procent in Q1

Luxegroep Moncler S.p.A. heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar een omzet van 726,4 miljoen euro genoteerd. Dit deed het bedrijf dankzij een stijging van 23 procent, zo blijkt uit een financiële update.

De groep heeft twee merken in het portfolio: Moncler en Stone Island. Moncler was in het kwartaal goed voor 604,8 miljoen euro. De omzet bij het merk steeg met 28 procent. Het merk zag voornamelijk grote verbeteringen in Azië en de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) waar de omzet met 32 en 29 procent steeg bij gelijke wisselkoersen. In geheel Amerika steeg de omzet van het merk met 9 procent bij gelijke wisselkoersen.

Bij Stone Island steeg de omzet met 4 procent naar een niveau van 121,6 miljoen euro. Het merk zag in geheel Amerika een omzetdaling van 20 procent bij gelijke wisselkoersen. Stone Island zag de omzet in Azië juist stijgen met 28 procent bij gelijke wisselkoersen en in de EMEA met 4 procent bij gelijke koersen.