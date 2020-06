Moncler komt met eigen parfumlijn

Moncler Spa heeft een licentieovereenkomst getekend met Interparfums SA. Interparfums mag hierdoor parfums en geur-gerelateerde producten maken onder de Moncler naam. Moncler stapt hiermee voor het eerst in de wereld van parfum.

De eerste Moncler geur komt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 uit. “De lancering van de eerste geurlijn van Moncler komt overeen met onze selectieve merk uitbreidingsstrategie waarin we de klantervaring willen verrijken,” aldus Remo Ruffini, CEO van Moncler SpA, in het persbericht.

Philippe Benacin, CEO van Interparfums SA vult aan: “Dit is een geweldige stap voor ons. Moncler is het enige luxemerk dat geassocieerd wordt met bergen, natuur en een constante zoektocht naar innovatie en evolutie. Moncler heeft altijd al gestaan voor uniciteit, authenticiteit, kwaliteit en excellentie. Wat het heeft bereikt is absoluut kenmerkend en we zijn zeker dat deze uniciteit succesvol vertaald kan worden naar een geur.”