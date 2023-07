Moncler S.p.A. boekt alweer dubbelcijferige omzetgroei, eerste halfjaar goed voor 1,1 miljard

De Italiaanse modegroep Moncler S.p.A. boekt ruim 1,1 miljard euro omzet in het eerste halfjaar van 2023. Deze omzet ligt 24 procent boven het omzetniveau van dezelfde periode in 2022, blijkt uit het financiële verslag.

Moncler S.p.A. heeft het gelijknamige label en Stone Island in het portfolio. Beide merken maken een groei door in het eerste halfjaar van 2023. Zo groeit Moncler met 29 procent naar een omzet van 935 miljoen euro. Stone Island behaalt een omzet van 201,6 miljoen euro, wat 5 procent meer is vergeleken met een jaar eerder.

Wat Moncler betreft, is Azië haar grootste afzetmarkt. Daar wordt 457 miljoen euro binnengehaald. Dit is ook de afzetmarkt die de grootste groei doormaakte: 39 procent. De EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) haalt 341 miljoen euro voor Moncler binnen. Dat is 29 procent meer vergeleken met een jaar eerder. De omzetgroei wordt hier vooral aangedreven door de verkoop aan Amerikaanse, Chinese en Koreaanse toeristen, zo staat in het verslag. Amerika behaalt 138 miljoen euro binnen en staat gelijk aan een omzetgroei van 3 procent.

Stone Island is het populairst in de EMEA-regio. De afzetmarkt van het modemerk bedraagt hier 146 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2023. Het betekent ook een omzetgroei van 5 procent. Azië is goed voor 39 miljoen euro en een groei van 21 procent. Het aandeel van Amerika is 17 miljoen euro. Dat is flink minder vergeleken met een jaar eerder: min 25 procent.

Het EBIT - de winst voor aftrek van rente en belastingen - van de Italiaanse modegroep bedraagt 217,8 miljoen euro. Onder de streep eindigt Moncler S.p.A. op 145,5 miljoen euro. In het eerste halfjaar van 2022 bedroeg het nettoresultaat 211,3 miljoen euro. Hier zat echter een uitzonderlijk belastingvoordeel bij inbegrepen voor de fiscale aanpassing van de waarde van Stone Island.