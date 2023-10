Moncler S.p.A. noteert een omzetplus van 16 procent in eerste negen maanden van boekjaar

Moncler S.p.A. zet de groei door. In de eerste negen maanden van het huidige boekjaar heeft de Italiaanse modegroep een plus genoteerd van 16 procent. In totaal kwam de omzet hierdoor neer op 1,8 miljard euro.

Moncler S.p.A., ook wel de Moncler Group genoemd, is het moederbedrijf van de merken Moncler en Stone Island. Moncler brengt veruit de meeste omzet op, namelijk 1,49 miljard euro. Het merk laat eveneens een flinke groei zien - een plus van 19 procent bij huidige wisselkoersen. Stone Island daarentegen laat een bescheiden groei van 2 procent zien waardoor de omzet neerkomt op 310,1 miljoen euro.

Wanneer men kijkt naar de diverse regio’s waarin de Italiaanse groep actief is, is de grootste groei in Azië te zien. In de regio noteert de groep een plus van 29 procent. De EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) liet eveneens een tweecijferige groei zien, maar in geheel Amerika bleef de omzet juist op hetzelfde niveau als vorig jaar. Dit laatste heeft volgens Moncler S.p.A. te maken met de transitie van zowel Nordstrom en een gedeelte van Saks van een wholesale naar een direct-to-consumer model.