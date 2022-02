Moncler S.p.A. passeert omzetgrens van 2 miljard euro in boekjaar 2021

De Moncler S.p.A. heeft voor het eerst in de geschiedenis van de luxe groep de omzetgrens van 2 miljard euro gepasseerd. Dit blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf. De omzet steeg in het boekjaar 2021 met 42 procent in vergelijking met een jaar eerder en kwam daardoor uit op 2,04 miljard euro.

De groep is sinds het boekjaar niet alleen de eigenaar van het merk Moncler, maar is nu ook in het bezit van het merk Stone Island. Dit merk werd na het eerste kwartaal van het boekjaar officieel opgenomen in het bedrijf en zorgde daardoor voor een stuwende bijdrage bij de groep. Stone Island was goed voor 221,9 miljoen euro. Het betekent dat het merk Moncler goed was voor een omzet van ruim 1,8 miljard euro in het boekjaar dankzij een stijging van 27 procent.

Naast het passeren van de 2 miljard omzetgrens, behaalde Moncler S.p.A. ook een stijging van het netto inkomen. Dit nam namelijk toe van 300,4 miljoen euro tot 411,4 miljoen euro in het boekjaar 2021. Dit betekent tevens dat het netto inkomen weer boven het niveau van voor de pandemie ligt. Wanneer de omzetresultaten worden vergeleken met het boekjaar 2019, het laatste boekjaar voordat de pandemie begon, was de omzet 28 procent hoger.

CEO van Moncler S.p.A. is in het jaarverslag zeer positief over de resultaten. Hij vat het boekjaar samen als met drie woorden: groep, visie en resultaten. Hoewel het bedrijf zeer goede resultaten heeft behaald in het boekjaar 2021, doet Moncler S.p.A. nog geen uitspraken over de mogelijkheden van boekjaar 2022 vanwege de aanhoudende onzekerheid in de wereld.