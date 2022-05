Moncler S.p.A. ziet omzet met 61 procent stijgen in eerste kwartaal

De Moncler Group (Moncler S.p.A.) heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar een omzetstijging van 61 procent genoteerd, zo blijkt uit een financiële update van de groep. De omzet kwam door de toename neer op 589,9 miljoen euro.

Moncler S.p.A. is het moederbedrijf van de merken Moncler en Stone Island. Moncler haalde in het eerste kwartaal de meeste omzet binnen, namelijk 473,4 miljoen euro. Dit deed het dankzij een stijging van 30 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van het voorgaande boekjaar. Stone Island was goed voor 116,5 miljoen euro aan omzet dankzij een omzetplus van 32 procent.

Hoewel er zeer goede resultaten behaald zijn in het eerste kwartaal, worden er geen uitspraken gedaan over de verwachtingen van de rest van het boekjaar. “Zoals ik vaak zeg bij het eerste kwartaal, het jaar is pas net begonnen,” aldus CEO van Moncler S.p.A. Remo Ruffini in het kwartaalverslag. “Vandaag de dag is dit nog belangrijker aangezien de continue gezondheidscrisis in delen van de wereld en het conflict in Oekraïne. Ik blijf echter positief over de toekomst. We hebben merken met sterke, nog niet gerealiseerde, potentie en nog niet verkende gebieden; gemeenschappen die we nog niet hebben bereikt of hebben versterkt; een flexibele organisatie die klaar is voor de uitdagingen en kansen in de sector, onderstreept door een sterke en distinctieve visie om een bron van inspiratie te zijn.”