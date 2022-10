Moncler S.p.A. ziet omzet stijgen met 32 procent in eerste negen maanden

Italiaanse groep Moncler S.p.A. heeft in de eerste negen maanden van het huidige boekjaar een omzetplus van 32 procent bij gelijke wisselkoersen geboekt. Door de groei kwam de omzet neer op 1,5 miljard euro, zo blijkt uit een financiële update van het bedrijf.

Het merk Moncler bracht in de periode een omzet van 1,25 miljard euro op voor de groep. Het merk noteert dan ook een omzetplus van 23 procent in de periode. Het recent overgenomen merk Stone Island noteert een omzet van 304,1 miljoen euro in de eerste negen maanden van het boekjaar. Dit deed het bedrijf dankzij een plus van 24 procent.

De meeste groei zag Moncler S.p.A. in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika). Hier werd dankzij een omzetplus van 28 procent een omzet behaald van 486,3 miljoen euro. De meeste omzet werd echter behaald in Azië. Hier kwam de omzet van Moncler S.p.A. neer op 547,9 miljoen euro dankzij een plus van 17 procent. In geheel Amerika noteerde de Italiaanse groep een omzet van 218,2 miljoen euro dankzij een stijging van 26 procent gedurende de eerste negen maanden van het boekjaar.