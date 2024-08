Moschino-moeder Aeffe ziet verlies toenemen in eerste helft van 2024

De Italiaanse modegroep Aeffe SpA sluit het eerste halfjaar af met een omzet van 138,6 miljoen euro, een daling van 14,6 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf is het moederbedrijf van Moschino, Alberta Ferretti, Pollini en Philosophy di Lorenzo Serafini.

Volgens het financiële verslag ziet het bedrijf omzetdalingen in alle markten. In Italië daalt de omzet met 15,5 procent tot 57,6 miljoen euro. De omzet in Europa daalt met 16,2 procent tot 42,1 miljoen euro. In Azië realiseert de groep een omzet van 31,4 miljoen euro, een daling van 7,4 procent ten opzichte van 2023. In de Verenigde Staten kent de groep een omzetdaling van 25,6 procent.

“De onbevredigende resultaten van de eerste helft van het jaar zijn de weerspiegeling van een uiterst complexe marktsituatie. De vertraging van de consumptie in voor ons belangrijke landen, zoals Italië en de Verenigde Staten, heeft de prestaties van onze groep aanzienlijk beïnvloed,” aldus Massimo Ferretti, de voorzitter van Aeffe. Hij gaat verder: “We hebben er vertrouwen in dat we op korte termijn een herstel van de interesse van consumenten in modeartikelen zullen zien."

De EBITDA voor de periode daalde tot 0,4 miljoen euro. Het nettoverlies van de groep is opgelopen tot 20,4 miljoen euro.