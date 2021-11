Moschino-moederbedrijf weet verlies om te buigen in winst

Aeffe SpA, het moederbedrijf van onder andere modehuis Moschino, heeft in de eerste negen maanden van het huidige boekjaar het verlies om weten te buigen in winst. Het nettoresultaat steeg van een verlies van 14 miljoen euro vorig jaar, naar een winst van 23 miljoen euro, zo blijkt uit het financiële verslag.

Aeffe SpA is het moederbedrijf van zowel Moschino als Pollino, Alberta Ferretti en Philosophy di Lorenzo Serafini. Het bedrijf behaalde een omzet van 250 miljoen euro dankzij een groei van 21,2 procent bij gelijke wisselkoersen, aldus het kwartaalverslag.

De grootste omzetgroei behaalde het bedrijf in geheel Amerika, waar de omzet bij gelijke wisselkoersen steeg met 46,1 procent. De omzet in het gebied kwam voor Aeffe SpA neer op 16,6 miljoen euro. Europa, zonder Italië, leverde een omzet van 80,6 miljoen euro dankzij een stijging van 29,1 procent. Thuisland van Aeffe, Italië, was goed voor 102,6 miljoen euro door een toename van 10,3 procent. Azië en de rest van de wereld worden door de groep samengepakt en waren goed voor 50,1 miljoen euro met een stijging van 26,9 procent.

Wholesale omzet steeg met 27,5 procent naar een bedrag van 189,4 miljoen euro. Uit de wholesale haalt Aeffe SpA de meeste omzet. Retail was goed voor 50,8 miljoen euro door een stijging van 1,5 procent. De inkomsten uit royalties was goed voor 9,7 miljoen euro met een stijging van 27,6 procent.