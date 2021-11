Moschino neemt retail in China in eigen handen

Moschino is van plan volgend jaar de retail in China in eigen handen te nemen, zo blijkt uit een statement van moederbedrijf Aeffe SpA. Dochterbedrijf Moschino S.p.A. heeft een intentieverklaring ondertekend waarbij het de winkels op het vasteland van China zelf zal gaan aansturen. De winkels vallen nu nog onder Scienward Fashion and Luxury (Shanghai) Co. Ltd., aldus het persbericht.

Moschino zal vanaf juni 2022 zelf de retail aan gaan sturen in China. Het betekent het einde van een samenwerking van meer dan tien jaar met Scienward Fashion and Luxury (Shanghai) Co. Ltd. “Het overnemen van de operationele activiteiten in China is een van de pilaren van Moschino’s herpositionering die volgt na de volledig overname van het merk die afgelopen juli is aangekondigd. We kunnen nu de gehele value chain van het merk managen, van product tot kwaliteit en van distributie tot communicatie,” aldus Massimo Ferretti, de uitvoerend voorzitter van Aeffe SpA, in het bericht. “Vanwege het grote belang van de markt in China, zorgt het direct aansturen van de distributie ervoor dat we het imago nauw kunnen beheersen, een betere klantenservice kunnen bieden en bovendien onze aanwezigheid kunnen versnellen.” Ferretti noemt onder andere het plan om nieuwe winkels te openen in China en om de ‘travel retail business’ in het gebied te versterken.