Moskou keurt Inditex-deal goed: Alle Russische Zara-winkels verkocht

Inditex Group draagt al zijn huidige winkelvestigingen in Rusland over aan nieuwe eigenaren, dat meldt Reuters op basis van informatie van het Russische ministerie van Industrie en Handel.

Inditex sloot zijn ruim vijfhonderd Russische winkels nadat Moskou troepen naar Oekraïne stuurde. Het modebedrijf kondigde eerder aan dat het had ingestemd met de overdracht van 245 Zara winkels aan de in de VAE gevestigde Daher Group. De overige winkels zouden sluiten.

Inmiddels heeft het Russische ministerie van Industrie en Handel meegedeeld dat de overheid de verkoop van alle aandelen van de Russische eenheid van Inditex eind maart goedkeurde. De kopers zijn echter niet Daher Group, maar Fashion and More Management DMCC, een instantie “met een kantoor in een van de bevriende landen", aldus het ministerie. Fashion and More Management DMCC werd in januari geregistreerd in het DMCC (Dubai Multi Commodities Center).

De prijs van de deal werd niet bekend gemaakt.

Het vertrek van westerse bedrijven uit Rusland is complex omdat in transacties met bedrijven uit zogenoemde ‘onvriendelijke landen’ - landen die sancties tegen Rusland hebben ingesteld - goedkeuring van een regeringscommissie nodig is.

Collecties met nieuwe labels zouden inmiddels al aan Rusland zijn geleverd. De winkels zullen openen onder de namen: Maag, Dub, Ecru en Vilet.