Mr Marvis verhuist winkel naar P.C. Hooftstraat

Broekenmerk Mr Marvis verhuist. Het merk verplaatst de flagshipstore naar de P.C. Hooftstraat, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Mr Marvis opende eerder dit jaar nog een winkel aan de Oude Looiersstraat.

De winkel in de P.C. Hooftstraat lijkt in veel opzichten op de winkel die eerder dit jaar werd geopend. Alle kleurrijke broeken en shorts van Mr Marvis worden als een soort regenboog getoond terwijl de rest van de winkel heel rustig is. Toch kent de winkel nog een extra toevoeging. In één van de vier paskamers is een hidden minibar verstopt. Degene die in deze paskamer terecht komt wordt door Mr Marvis getrakteerd op ‘lekkernijen en gekoelde drankjes’, aldus het persbericht.

Mr Marvis werd in 2016 opgericht en richt zich op shorts en lange broeken met de ultieme fit. In eerste instantie verkocht het merk alleen shorts, maar begin dit jaar introduceerde het merk ook lange broeken.