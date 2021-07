Mud Jeans behoort bij de vijf procent best scorende B-Corpbedrijven

Duurzaam denimmerk Mud Jeans behoort bij de vijf procent best scorende B Corp-bedrijven, dat meldt het denimmerk in een persbericht. Tijdens de lancering van het jaarlijkse Impact Rapport kreeg Mud Jeans de nominatie ‘Best for the World 2021’ toegeschreven. De nominatie werd uitgereikt door B Lab.

In het jaarlijkse Impact Rapport deelde Mud Jeans voor het eerst de impact op biodiversiteit, zo is te lezen. Mud Jeans heeft bijvoorbeeld 51 procent lagere impact op de biodiversiteit door natuurlijke hulpbronnen te minimaliseren. “Niet veel mensen weten dat mode kan leiden tot verlies van biodiversiteit”, zegt Laura Vicaria, CSR Manager bij Mud Jeans in het persbericht.

Het denimlabel is bezig met het ontwikkelen van innovatieve technieken. Zo draait de spinnerij bijvoorbeeld volledig op hernieuwbare energie, heeft de stoffenfabriek een schuimverftechniek ontwikkeld die 100 procent minder water, 89 procent minder chemicaliën en 65 procent minder energie verbruikt. Zo’n 95 procent van het water dat bij de productie wordt verbruikt, wordt gerecycled. De overige 5 procent verdampt.