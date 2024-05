Mud Jeans haalt al half miljoen binnen met aandelenuitgifte

Nederlands merk Mud Jeans heeft in minder dan twee weken al het streefbedrag van een half miljoen euro bereikt door middel van aandelenuitgifte. In totaal zijn er al 350 nieuwe aandeelhouders in het bedrijf gestapt, zo blijkt uit een update van het merk.

De verkoop van aandelen moet het groeiplan van Mud Jeans verder helpen. Zo heeft het merk 1 miljoen euro nodig om de plannen voor 2024 uit te voeren. Tijdens de eerste twee weken konden fans van Mud Jeans exclusief aandeelhouder worden, maar de campagne wordt nu opengesteld voor het grote publiek. “1.000 nieuwe aandeelhouders zou geweldig zijn”, aldus de update.

Men kan al vanaf een inleg van 250 euro aandeelhouder worden, maar Mud Jeans geeft aan dat het ook mogelijk is in te leggen tot en met 25.000 euro. Met het opgehaalde geld wil het merk diverse stappen zetten. Zo wil het bedrijf in 2030 een omzet hebben van 25 miljoen euro, verder investeren in het personeel, investeren in marketing en pr, de relatie met winkeliers versterken en mensen naar de vernieuwde webshop trekken. Eerdere investeerders Stichting Doen Participaties en PDENH hebben ook hun belang in het merk verder uitgebreid.