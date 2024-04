Mud Jeans wil half miljoen ophalen met verkoop aandelen

Nederlands denimmerk Mud Jeans maakt het mogelijk mede-aandeelhouder van het merk te worden. De verkoop van aandelen moet het groeiplan van het merk verder helpen, zo is te lezen op de pagina. Via een teaser-mailing hebben ‘al 250 mensen gezegd dat ze mee willen doen', vertelt oprichter Bert van Son aan FashionUnited.

Men kan al vanaf een inleg van 250 euro aandeelhouder worden, maar Mud Jeans geeft aan dat het ook mogelijk is in te leggen tot en met 25.000 euro. Met het opgehaalde geld wil het merk diverse stappen zetten. Zo wil het bedrijf in 2030 een omzet hebben van 25 miljoen euro, verder investeren in het personeel, investeren in marketing en pr, de relatie met winkeliers versterken en mensen naar de vernieuwde webshop trekken.

Mud Jeans gaat aandelen verkopen om nieuw kapitaal op te halen

Mud Jeans geeft aan dat het voor 2024 ongeveer 1 miljoen euro nodig heeft om de plannen uit te voeren. Dit wil het bedrijf ophalen met de verkoop van aandelen. Mud Jeans laat ook weten dat eerdere investeerders Stichting Doen Participaties en PDENH hun belang in het merk verder hebben uitgebreid. “Ze hebben toegezegd dat ze ook weer hun aandelen ophogen. Hiermee wordt ons eigen vermogen weer positief", legt Son uit.

Investeerders hebben in de toekomst recht op dividend, krijgen altijd zeker 5 procent korting op bestellingen, worden als eerste op de hoogte gehouden van nieuwe collecties en worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Mud Jeans Community Dag.

Van Son benadrukt de aankomende Europese milieuwetgeving waar Mud Jeans aan voldoet. “Er gaan een heleboel bedrijven in de problemen komen met de aankomende wetgeving, de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). In je kleding moet minimaal 25 procent post-consumer waste zitten. Dit doen wij al 12 jaar. En nog veel hoger. Wij voldoen eigenlijk nu aan de wetgeving van 2030. Dat is een fijne positie,” aldus Van Son.

Vorige week bracht vakmedia RetailTrends het nieuws dat Mud Jeans aan een herstructurering werkt. Van Son vertelt FashionUnited dat dit enkel onderdeel is van groei. Het bedrijf groeit van startup naar volwassen bedrijf. “Er zijn dan mensen die op het gebied van kennis en vaardigheden niet meer op de juiste plek zitten”, aldus Van Son. Zo heeft CEO Jolanda Brink het bedrijf laten groeien. “We hebben vooral geluk dat we Jolanda aan boord hebben,” vult Van Son aan. Brink werd vorig jaar benoemd tot CEO van Mud Jeans.

Over Mud Jeans

Mud Jeans is een Nederlands jeansmerk met de missie om te laten zien dat jeans op een circulaire wijze gemaakt kunnen worden. Het is opgericht in 2012 door Bert van Son en is naar eigen zeggen het eerste circulaire denimmerk ter wereld. Ook heeft het al jaren een ‘ Lease a Jeans’ formule waarbij consumenten een broek kunnen leasen.

Dit artikel is geupdate met informatie uit een interview met Mud Jeans-oprichter Bert van Son, afgelegd door FashionUnited-redacteur Susan Zijp.