Mud Jeans test met reparaties en verstelwerk

Nederlands denimmerk Mud Jeans is een pilot gestart met reparaties en verstelwerk, zo laat het bedrijf weten in een bericht op LinkedIn. “Als een circulair denim merk weten we dat het toegankelijk maken van reparaties voor onze klanten een belangrijke stap is in onze circulaire missie,” aldus het bericht.

De pilot is opgezet in Amsterdam en Utrecht in samenwerking met Mended. Mended is een bestelservice voor reparaties en verstelwerk. De reparaties en het verstelwerk zal gratis zijn. Mud Jeans geeft aan dat de pilot ervoor is om uit te proberen welk model van reparaties en verstelwerk haalbaar is voor een kleiner merk.

Het Nederlandse merk Mud Jeans staat onder andere bekend om het verhuurconcept Lease a Jeans. Daarbij worden Mud Jeans spijkerbroeken na gebruik gerecycled en waar mogelijk gebruikt als grondstof voor nieuwe spijkerbroeken.