Mud Jeans viert 12,5-jarig jubileum met rebranding: Vijf vragen over de nieuwe koers

Nederlands denimmerk Mud Jeans wordt in een nieuw jasje gestoken waarbij stijl, mode en aantrekkingskracht centraal worden gesteld. Het denimmerk opende onlangs haar allereerste brandstore in het centrum van Amsterdam die de nieuwe koers van het merk al stiekem in beeld bracht. Wat brengt de rebranding nog meer met zich mee? FashionUnited stelt Mud Jeans vijf vragen.

Wat is de kernboodschap en merkidentiteit die Mud Jeans met de rebranding wil overbrengen?

“Mud Jeans is het meest duurzame denimmerk ter wereld. Het merk werd opgericht met slechts één missie: laten zien dat mode duurzaam kan zijn en dat met fundamentele waarde. In de afgelopen 12,5 jaar hebben we geleerd dat consumenten zowel aantrekkelijke als duurzame producten willen hebben. Met deze kennis maakt Mud Jeans een ommekeer naar beter passende en aantrekkelijke stijlen.”

“De focus ligt nu op de herlancering van het merk met een positionering die zowel de duurzaamheid als de aantrekkingskracht van Mud Jeans weerspiegelt. Dit kan worden samengevat in onze call-to-action: Make the planet cooler. De onderbouwing van deze call-to-action is onze positionering als een ‘Premium Circular Denim’-label – wat volgens ons een eenvoudige en begrijpelijke omschrijving is.”

“De kernboodschap van de vernieuwde Mud Jeans is: ‘Zie er cooler uit, terwijl je de planeet cooler maakt’. We geloven dat circulaire mode een positieve impact kan hebben op de opwarming van de aarde. De mode-industrie veroorzaakt momenteel meer vervuiling dan de lucht- en scheepvaart samen. Het is belangrijk om te vermelden dat ‘zie er cooler uit, terwijl je de planeet cooler maakt’ niet iets is wat het merk openlijk zal zeggen. Deze boodschap wordt visueel en door middel van merkgedrag gecommuniceerd.”

Hoe wil Mud Jeans dat het merk wordt gezien na de rebranding? En hoe sluit dit aan op de behoeften van de doelgroep?

“We willen dat Mud Jeans wordt gezien als een toonaangevende stem in circulaire mode. We weten dat dit tijd zal kosten. De afgelopen 15 jaar heeft het merk zich echter gepositioneerd als expert. Nu willen we hierop voortbouwen met behulp van aantrekkingskracht. We weten dat verleiding aansluit bij de behoeften van de consument, daarom geloven we dat we de juiste ingrediënten hebben voor duurzaam succes.”

Welke visuele en strategische elementen veranderen om de nieuwe merkpositionering te ondersteunen?

“Deze rebranding herdefinieert het merk Mud Jeans holistisch; van missie tot visie en van waardepropositie tot merktaal, inclusief de toon of voice van het merk. De pasvormen worden continue verbeterd in lijn met onze nieuwe richting.”

“Mud Jeans werkt samen met een extern bureau, waarvan de creatief directeur ervaring heeft met onder andere Beats by Dre, Apple, Meta en Wieden & Kennedy. Het interne team is druk bezig geweest met het updaten van de website, sociale media, verkooppunten en posters. Het externe bureau van Mud Jeans ontwikkelt content om de emotionele kernwaarde van het merk te gaan communiceren. De lancering hiervan staat gepland in maart.”

Hoe sluit de rebranding aan bij de verdere strategieën van het bedrijf?

“Deze rebranding is in lijn met de bredere strategie van Mud Jeans om de merkbekendheid te vergroten, de verkoop te verhogen, uit te breiden naar nieuwe markten en een internationale franchise-organisatie op te bouwen.”

Hoe kijkt Mud Jeans naar de toekomst?

“In de toekomst zal Mud Jeans haar assortiment verbreden. Zo hebben consumenten in de toekomst ook de keuze uit T-shirts, sweatshirts, hoodies en knitwear, waardoor consumenten meer mogelijkheden krijgen om de planeet cooler te maken.”

Dit interview is schriftelijk afgenomen en vervolgens geredigeerd.