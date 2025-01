In beeld: Mud Jeans opent eerste brandstore in Amsterdam

Nederlands denimmerk Mud Jeans heeft zijn allereerste winkel geopend in het centrum van Amsterdam. De brandstore is ‘een belangrijke mijlpaal in de nieuwe koers van het merk’, zo deelt Mud Jeans desgevraagd in een persbericht aan FashionUnited.

Mud Jeans bestaat 12,5 jaar en viert dit met een nieuwe blik op de toekomst. Het merk wordt in een nieuw jasje gestoken, waarbij stijl, mode en aantrekkingskracht centraal staan, zo is te lezen. De opening van de winkel is daar onderdeel van.

Mud Jeans vestigt zich in de Torensteeg in Amsterdam. De winkel biedt de volledige collectie aan en klanten kunnen er hun oude spijkerbroeken inleveren voor recycling. Klanten krijgen bovendien een kijkje in de keuken; ze kunnen live hun broeken laten ‘shredden’ voor verdere upcycling. Er worden bovendien verschillende evenementen georganiseerd met een focus op duurzaamheid en mode.

Mud Jeans in Amsterdam. Credits: MUD Jeans

