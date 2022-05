Mud Jeans wint Plaquette Duurzaam Ondernemerschap van Koning Willem I Stichting

Mud Jeans heeft op maandagavond 23 mei de Plaquette Duurzaam Ondernemerschap van de Koning Willem 1 Stichting in ontvangst mogen nemen, zo deelt Mud Jeans op LinkedIn.

Mud Jeans nam het op tegen finalisten Kipster B.V. en Emma Safety Footwear en ging er uiteindelijk met de plaquette vandoor. Mud Jeans werd geprezen voor de transparantie in de productieketen en het voeren van een disruptief bedrijfsmodel met Lease-a-Jeans.

De Koning Willem I Prijs is een ondernemingsprijs in Nederland. De prijs wordt in diverse categorieën tweejaarlijks uitgereikt. Er zijn prijzen in de categorieen grootbedrijf, mkb-onderneming en onderneming met een focus op duurzaam ondernemerschap. Een jury van vooraanstaande ondernemers en deskundigen uit het Nederlandse bedrijfsleven besluit uiteindelijk wie de prijzen krijgen uitgereikt.