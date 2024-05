Mulberry Group krimpt omzet met 4 procent in boekjaar 2024 door uitdagende luxe markt

De omzet van Mulberry Group daalt in boekjaar 2024 door uitdagende macro-economische omstandigheden en een lagere consumentenvraag naar luxe producenten, die in het laatste kwartaal verder afnam. Er wordt ook een verlies verwacht, zo blijkt uit de tussentijdse update van het Britse luxe conglomeraat.

Mulberry Group ziet de omzet teruglopen met 4 procent en met 2,7 procent op basis van constante wisselkoersen. Wie dieper in de cijfers duikt, ziet dat de retail-stroom met 0,3 procent groeit. De internationale verkopen groeien met 7,3 procent, terwijl de thuismarkt van het bedrijf een daling van 3,2 procent laat zien. De internationale groei wordt aangedreven door goede prestaties op de Europese markt, maar de moeilijke economische markt in China en Azië-Pacific hebben de resultaten tenietgedaan.

Omdat het gaat om een tussentijdse update worden nog geen winstcijfers gedeeld, maar Mulberry Group verwacht in ieder geval in de rode cijfers te belanden. Het bedrijf meldt dat operationele kosten van nieuwe winkels in Zweden en Australië, en belangrijke investeringen in bijvoorbeeld technologie op het eindresultaat drukken.

“Vooruitkijkend blijft het handelsklimaat in het Verenigd Koninkrijk en China uitdagend”, voegt Thierry Andretta, Chief Executive Officer van Mulberry Group, toe. “We verwachten niet dat dit op korte termijn zal veranderen. Daarom gaan we voorzichtig te werk en richten we ons op de uitvoering van onze strategie en visie om een wereldwijd duurzaam luxemerk te worden.”