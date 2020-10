Mulberry ziet omzet dalen met 10 procent in FY20

Mulberry Group Plc sluit het boekjaar af met een omzetdaling van 10 procent, zo blijkt uit het voorlopige jaarverslag. Het Britse luxebedrijf behaalde een omzet van 149,3 miljoen pond, omgerekend 164,6 miljoen euro.

De groep geeft aan dat al voor de uitbraak van de coronacrisis de omzet 6 procent lager was dan het voorgaande boekjaar. De impact van de crisis aan het einde van het financiële jaar duwde de daling verder naar 10 procent. Opvallend genoeg is de internationale omzet in het boekjaar gestegen met vier procent, gestuwd door de stijging van 30 procent in de Asia Pacific regio, aldus het verslag.

Het bedrijf is in het boekjaar van een kleine winst naar een verlies voor belastingen gegaan. Waar Mulberry Group Plc in 2019 nog een winst had van 1 miljoen pond, eindigt het concern het voorlopige boekjaar 2020 met een verlies van 14,2 miljoen pond (15,6 miljoen euro).