My Jewellery maakt product impact zichtbaar met Carbonfact

My Jewellery wil haar milieu-impact steeds beter begrijpen én verkleinen. Daarom werkt het Nederlandse sieraden- en modemerk samen met Carbonfact, een platform dat de ecologische voetafdruk van modeproducten berekent.

Met behulp van Carbonfact krijgt My Jewellery inzicht in onder andere de CO2-uitstoot, het waterverbruik en het energiegebruik die gepaard gaan met de productie van haar kleding, accessoires en sieraden. De samenwerking helpt het merk niet alleen de impact van haar collecties te meten, maar ook die van haar eigen bedrijfsvoering (scope 1 en 2). Denk hierbij aan energieverbruik in winkels, kantoren en distributie, en het optimaliseren van interne processen.

“We willen niet alleen weten wat de impact van onze producten is, maar ook wat onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten betekenen voor het milieu,” zegt Sharon Hilgers, CEO bij My Jewellery. “Met Carbonfact zetten we een concrete stap richting meer inzicht, zodat we gericht kunnen werken aan verbeteringen.”

Met deze stappen laat My Jewellery zien dat inzicht in impact het startpunt is voor concrete verbeteringen.