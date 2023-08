MycoWorks opent fabriek voor Fine Mycelium op commerciële schaal

Biomaterialen technologiebedrijf MycoWorks opent op 20 september 's werelds eerste fabriek voor de productie van Fine Mycelium op commerciële schaal. Dat maakt het bedrijf in een verklaring bekend.

De 136.000 vierkante meter grote faciliteit in Union, South Carolina in Amerika zal werk bieden aan meer dan 350 mensen en MycoWorks in staat stellen zijn luxepartners te voorzien van miljoenen vierkante meter van zijn hoogwaardige en natuurlijke luxe leeralternatief Reishi per jaar.

Matt Scullin, chief executive van MycoWorks, zei in een verklaring: "Er zijn twee barrières geweest in de decennialange zoektocht naar een luxe lederen alternatief: productkwaliteit en schaalbare productie. In 2016 hebben we de eerste weggenomen door Reishi aan de wereld te introduceren, en in september 2023 beantwoorden we de vraag naar schaalgrootte met deze ultramoderne faciliteit in South Carolina."

Het gepatenteerde Fine Mycelium productieproces van MycoWorks kweekt mycelium in een gecontroleerde omgeving, waarbij de natuurlijke groei wordt benut om vellen Reishi te maken, het enige leer-alternatief dat voldoet aan de prestatienormen van de luxe-industrie, omdat het de sterkte, duurzaamheid en het handgevoel van de beste dierlijke leersoorten biedt met een lagere impact op het milieu.

Sinds de introductie van Reishi heeft het bedrijf samengewerkt met grote merken in de luxe-, mode-, woninginrichting- en auto-industrie, waaronder Hermès, Ligne Roset en GM.

Patrick Thomas, voormalig chief executive van Hermès en MycoWorks bestuurslid, zei: "Dit is het moment waarop de luxe-industrie heeft gewacht; een plastic-vrij leer-alternatief dat onmiskenbare schoonheid en prestaties biedt - op schaal. Nu de toeleverings uitdaging is opgelost, zullen merken snel overgaan tot het op de markt brengen van artikelen gemaakt met Reishi."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Emilie van Kinschot.