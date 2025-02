Mytheresa meldt aanzienlijke omzetgroei en lager verlies

De in München gevestigde moderetailer Mytheresa heeft in het tweede kwartaal van boekjaar 2024/25 een tweecijferige omzetgroei gerealiseerd. Daarnaast verbeterde het bedrijf zijn resultaat onder de streep.

CEO Michael Kliger toonde zich zeer tevreden met de huidige cijfers, die de beursgenoteerde moedermaatschappij MYT Netherlands Parent B.V. dinsdag presenteerde. "We zijn erg blij met onze resultaten in een nog steeds volatiele macro-economische omgeving", verklaarde hij in een statement. Hij verwees daarbij naar het feit dat de moderetailer het "positieve momentum" van de voorgaande kwartalen heeft vastgehouden en in de eerste helft van het jaar een "aanzienlijke vooruitgang" heeft geboekt in zijn financiële resultaten.

Kwartaalomzet stijgt met circa 13 procent

In de periode van oktober tot en met december bedroeg de omzet van Mytheresa 223,0 miljoen euro. Dit komt overeen met een stijging van 13,4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De aanzienlijke groei is niet in de laatste plaats te danken aan de bovengemiddelde groei in de VS (17,6 procent). De brutohandelswaarde (GMV) steeg met 11,9 procent tot 244,7 miljoen euro.

Dankzij de sterke omzetgroei en een hogere brutomarge was het gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBITDA) met 16,2 miljoen euro meer dan twee keer zo hoog als in hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen het 7,5 miljoen euro bedroeg. Het gerapporteerde nettoverlies werd teruggebracht van 5,8 miljoen naar 4,7 miljoen euro.

De overname van YNAP zal naar verwachting binnen de komende maanden worden afgerond.

Voor het gehele boekjaar rekent het management nu op een groei van de omzet en de GMV van respectievelijk zeven tot dertien procent. De gecorrigeerde EBITDA-marge zal naar verwachting drie tot vijf procent bedragen.

Het bedrijf staat echter voor ingrijpende veranderingen. Zo zal de in oktober vorig jaar overeengekomen overname van de online moderetailer Yoox Net-a-Porter Group (YNAP) nog in de eerste helft van het jaar worden afgerond. Onlangs maakte Mytheresa bekend dat de moedermaatschappij na de acquisitie de nieuwe naam LuxExperience B.V. zal krijgen.